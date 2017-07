Queda de Ceni deixa comissão técnica do São Paulo em estado de alerta

BRUNO GROSSI E JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A saída de Rogério Ceni deixou a comissão técnica do São Paulo apreensiva. Os integrantes, que já acusavam insegurança no clube mesmo com a presença do ex-goleiro, agora temem ainda mais que mudanças drásticas sejam feitas pela diretoria. Por enquanto, é fato que o novo treinador da equipe trará pelo menos um auxiliar direto. Essa insegurança vem de semanas e chegou até a afetar o elenco. Os jogadores sentiam Ceni e seus pares desconfiados antes mesmo do empate com o Fluminense, há nove dias. O primeiro a sair foi o inglês Michael Beale, que se disse chateado com mudanças nos rumos do projeto apresentado e pediu demissão na última sexta-feira (30). Na segunda (3), Ceni e o francês Charles Hembert foram demitidos. Com críticas da torcida e, principalmente, internas, a comissão tem outros cargos em xeque. O preparador de goleiros Haroldo Lamounier, por exemplo, foi levado novamente ao elenco profissional a pedido de Ceni, substituindo Carlos Gallo, que ocupou o cargo em 2016 e retornou ao sub-20. Já o preparador físico Zé Mário Campeiz foi mantido, quando os últimos treinadores do Tricolor trouxeram seus próprios profissionais da área. Assim como havia acontecido na saída de Beale, a comissão técnica ficou sabendo da queda de Ceni somente depois do anúncio oficial, ampliando a apreensão dos novos rumos do São Paulo. Pesa na desconfiança contra os dirigentes, principalmente contra o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o fato de ter sido apresentado um programa de gestão na época da eleição com Ceni como parte essencial, protagonista. Três meses depois, as mesmas pessoas demitiram o maior ídolo da história do clube. O São Paulo não se posiciona sobre o departamento de futebol antes de concluir a busca por um substituto de Ceni. Dorival Júnior, sem clube após demissão do Santos, é tratado abertamente como prioridade entre os dirigentes.