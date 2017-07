Após rumores de saída, Thiago Motta renova por uma temporada com PSG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG anunciou nesta terça-feira (4) a renovação de contrato com o meio-campista Thiago Motta por uma temporada, apesar de na última sexta-feira (30) seu empresário ter indicado uma possível saída do jogador que nasceu no Brasil, mas defende a seleção italiana. "O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar que Thiago Motta prolongou seu contrato com o clube por mais uma temporada. O meio-campista tem agora vínculo com o clube até 30 de junho de 2018", disse o clube em comunicado. Thiago Motta foi um dos jogadores mais cobrados pela torcida do PSG após a virada sofrida para o Barcelona na Liga dos Campeões. Desde 2012 no clube, o meio-campista teve a saída especulada no começo da janela de transferências, mas aceitou a renovação por mais uma temporada. Informações prévias da imprensa francesa indicavam uma renovação por duas temporadas. Na última semana, porém, o agente Alessandro Canovi disse que era 90% certo que Thiago Motta deixaria o PSG depois de uma reviravolta na negociação. Por fim, ficoU acertada a extensão do contrato por um ano.