Onze pessoas foram presas por corrupção nos transportes do Rio

A Polícia Federal (PF) informou, nessa segunda-feira (3) à noite, que 11 mandados de prisão foram cumpridos contra suspeitos e acusados de participar de uma organização criminosa que atuava no setor de transportes do Rio de Janeiro. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária e 30 mandados de busca e apreensão.

Dez pessoas foram presas no Rio de Janeiro e uma em Santa Catarina. O preso no Sul do país será encaminhado ainda hoje (4) ao sistema penitenciário fluminense, onde ficarão todos os demais acusados e suspeitos.