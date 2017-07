Governo põe Rio em zona de vacinação permanente contra febre amarela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Estado do Rio de Janeiro passou a ser considerado área com recomendação permanente para vacinação contra a febre amarela. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (3), pelo ministério da Saúde. Quem mora ou viaja para o Estado deverá ser vacinado. A medida foi adotada em razão dos casos de epizootias (adoecimento e morte de macacos) registrados na região, considerada área de alta densidade populacional com aumento de casos de febre amarela. Até agora, pelo menos 4,2 milhões de pessoas foram vacinadas no Rio de Janeiro. O governo recomenda que as pessoas na faixa etária entre seis meses e 59 anos que nunca receberam a dose precisam ser imunizadas. Para garantir a cobertura, o Ministério da Saúde enviará ao Estado, ainda em julho, 1,5 milhão de doses da vacina. Além disso, a cada mês, serão repassadas mais 500 mil doses até imunizar toda a população. Neste ano, segundo a pasta, já foram enviadas 6,9 milhões de vacinas para o Rio. Desde o início deste ano, o Rio registrou 23 casos da doença em humanos, com oito mortes. Os mais recentes têm sido na região metropolitana. No país, são 797 casos de febre amarela confirmados e 275 mortes. O Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde). Além do Rio de Janeiro, a vacinação de rotina para febre amarela é ofertada em outros 19 estados (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina). Abaixo, entenda o que causa a doença, quais são os seus sintomas e o que fazer para evitá-la.