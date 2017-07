Fora dos planos de Roger, Erazo pode deixar o Atlético-MG em breve

THIAGO FERNANDES E VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Erazo se tornou carta fora do baralho no Atlético-MG. Oficialmente, o atleta faz um trabalho físico para se recuperar de um problema no joelho direito. Contudo, na prática, está prestes a ser liberado pela diretoria para buscar um novo destino. A insatisfação da cúpula com a postura extracampo do jogador, que abandonou um treino na Cidade do Galo há cerca de duas semanas sem comunicar os seus superiores, é primordial para a sua iminente saída. As partes não confirmam, mas o atleta não está nos planos de Roger Machado. Embora tenham trabalhado juntos no Grêmio em 2015, eles não devem reeditar a parceria por muito tempo na atual temporada. O equatoriano foi cortado do material divulgado pelo departamento de comunicação desde o jogo contra o Botafogo, na quinta-feira passada, e permaneceu fora no clássico diante do Cruzeiro, no último domingo (2). Os problemas fora dos gramados do atleta vêm desde o início do ano, quando se envolveu em uma confusão com a esposa e o caso foi parar na Polícia Militar de Minas Gerais. O último episódio rendeu uma multa ao jogador. O que impede uma negociação imediata de Frickson Erazo é a ausência de ofertas. Não há procura de outros clubes para contar com o defensor gringo que está na Cidade do Galo desde janeiro do ano passado.