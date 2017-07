Com Marcelinho Paraíba, Portuguesa inicia luta por volta à Série D na Copa Paulista

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Portuguesa faz nesta terça-feira (4), no Canindé, contra a Portuguesa Santista, às 20h, a sua estreia na Copa Paulista 2017. É a única possibilidade que tem de voltar à disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, competição da qual foi eliminada no domingo retrasado. Para conseguir o objetivo de se manter na disputa de alguma divisão do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa precisa ser campeã da Copa Paulista, torneio que conta com 22 times. Caso contrário, restringirá a sua temporada 2018 à Série A-2 do Campeonato Paulista e à Copa do Brasil -por conta de sua posição no ranking da CBF. Principal nome do atual elenco rubro-verde, Marcelinho Paraíba foi mantido no grupo e está inscrito na competição. Com 42 anos, o meia-atacante é a principal esperança do clube do Canindé. QUEM CHEGOU Rodolfo (zagueiro, estava no Passo Fundo-RS) Franklin (lateral esquerdo, estava no Atibaia-SP) QUEM SAIU Amaral (lateral direito) Everton (zagueiro) Ronaldo (volante) Fernando (volante) Paulinho Le Petit (meia) Claudio (atacante) Adilson (atacante) Rico (atacante) COPA PAULISTA - Como funciona? A primeira fase da Copa Paulista é formada por 22 times, divididos em dois grupos de sete e um grupo de oito. Eles jogam entre si dentro das chaves, em turno e returno, e os quatro melhores de cada grupo avançam para a segunda fase. As 12 equipes classificadas serão divididas em três grupos, sendo que os quatro times novamente jogam dentro das respectivas chaves, em turno e returno, com os dois melhores de cada -mais os dois melhores terceiros- classificando-se para as quartas de final. - Quais são os grupos? Grupo 1: Ferroviária, Linense, Marília, Mirassol, Noroeste, Penapolense e Velo Clube Grupo 2: Atibaia, Audax, Desportivo Brasil, Inter de Limeira, Rio Branco, São Paulo e Taboão da Serra Grupo 3: Água Santa, Juventus, Nacional, Portuguesa, Portuguesa Santista, Santos, São Caetano e Taubaté