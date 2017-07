Mega Sena de Férias pode pagar R$ 23 milhões nesta terça-feira

(foto: Divulgação)

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 23 milhões para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas nesta terça-feira, 4. O sorteio será às 20h (horário de Brasília) no município de Ubá, em Minas Gerais.

Excepcionalmente, serão três concursos nesta semana, como parte da “Mega Semana de Férias”. Além do sorteio desta terça, haverá outro na quinta (6); o último será no sábado (8). Normalmente, os sorteios ocorrem às quartas e sábados.

Apostas

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.