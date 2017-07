Fiorelle Mattheis e Pato terminam namoro de três anos

(foto: Reprodução Instagram)

Fiorella Mattheis e Alexandre Pato não estão mais juntos. Nesta segunda-feira,3, a atriz anunciou no Twitter o fim do seu relacionamento de quase três anos com o jogador. "Torcendo pela felicidade do outro resolvemos nos separar. Guardamos as boas recordações e respeito pela nossa historia.@AlexandrePato", escreveu Fiorella na rede social.

Pato também públicou no Twitter uma mensagem sobre o término no relacionamentol com Fiorella e declarou seu carinho pela agora ex-namorada. O atacante apagou o tweet, mas republicou em seguida.

"Três anos com ela! Hoje venho aqui comunicar que não seguiremos mais os mesmos caminhos juntos! Fiorella, você estará sempre no meu coração! Você é especial! O carinho e o respeito serão para sempre! Ale", escreveu o jogador.