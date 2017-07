Subtropikal reúne novas propostas em Curitiba

(foto: Divulgação)

O Subtropikal, o Festival de Criatividade Urbana de Curitiba, recebe nesta temporada a segunda edição da Feira Graphica, batizada de Feira Gráfica Subtropikal. O evento acontece nos dias 15 e 16 de julho, a partir das 13 horas, e reúne 13 expositores de quadrinhos, prints, camisetas, livros e outras expressões, com direito a diversos lançamentos na Naquela Casa, um casarão que vai abrigar diversas atividades.

Entre os destaques estão Alberto Benett, consagrado cartunista da Folha de S. Paulo e que já publicou por um bom tempo na Gazeta do Povo; Bernardo Correia, com sua nova série de pôsteres sobre Gotham City; os lançamentos da nova Editora Barbante, as colagens da Navalha Breve de Pedro Diaz Mattos, além de camisetas e outros trabalhos que envolvem design e artes visuais.

Confira abaixo um resumo dos trabalhos de cada participante:

Alexandre Corrêa

Formado em Design Gráfico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) em 2009, vem atuando em agências de design e propaganda desde os tempos de faculdade. Atualmente, além do dia-a-dia em agência, assina as artes de cartazes para festa, material em que expressa sua paixão pela ilustração e sua habilidade com cores fortes. Na Feira Gráfica Subtropikal vai expor e vender prints de várias épocas de seu trabalho.

Alberto Benett

Cartunista da Folha de S. Paulo, já publicou naGazeta do Povoe Le Monde Diplomatique Brasil. Durante a Feira Gráfica Subtropikal venderá o livro do personagem Amok, bem como camisetas do personagem e pôsteres.

Bernardo Correia

Designer, DJ e ilustrador, Bernardo Correia. Na Feira Gráfica Subtropikal vai estrear aGotham Series, uma série de cartazes inspirados no universo da cidade neo-noir do Batman.

Claudio Yuge

Jornalista formado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), é também quadrinista e tem se dedicado ao estudo e veiculação de artigos sobre quadrinhos em diversos veículos, como a Folha de Londrina, onde trabalhou por dez anos. Ao lado do ilustrador Papito, lançou oito HQs, das séries Clang!e Tipos, contos sobre personagens urbanos.

Organizou recentemente a primeira edição da Feira Graphica CWB e retornou ao circuito indie de quadrinhos no ano passado com a publicação de O Padre Polaco. Na Feira Gráfica Subtropikal lançaA Criação do Mundo.

Editora Barbante

A Editora Barbante nasceu em 2016, pelos jornalistas Paola Marques e Alessandro Andreola, e busca explorar novos formatos de publicação, aliando conteúdo de qualidade com acabamentos gráficos fora do convencional e de primeira linha. O objetivo é apresentar o livro em seu melhor formato.

Além de disponibilizar trabalhos já publicados, vai lançar na Feira Gráfica Subtropikal o título Ouça Este Livro, de Cassiano Fagundes, que estará presente no lançamento na tarde de autógrafos com os autores Eduardo Macarios (Wadad) e Paula Schutze (20 Vezes um Coração Partido).

Estúdio Invertido

Espaço de produção gráfica especializado em letterpress, serigrafia, encadernação e acabamentos artesanais. Desde 2015 tem produzido livros, cadernos, séries de pôsteres e camisetas com técnicas lentas de impressão.

Na Feira Gráfica Subtropikal vai levar publicações, cadernos e séries de baixa tiragem de pôsteres em serigrafia assinados por artistas como Lourenço Mutarelli, Rafael Coutinho, Osvalter, entre outros. A série de camisetas e pôsteres inspirados em clássicos da literatura e do cinema da marca Colophon são o carro chefe da mesa do Estúdio Invertido, que promete o lançamento de novidades da marca durante a feira.

Francis Ortolan

Atua profissionalmente como ilustrador e publica quadrinhos independentes na web. Na Feira Gráfica Subtropikal leva a coletânea de quadrinhos Maldita Karen: #Insensível, Cretina e Inconsequente.

Guilherme Caldas

Quadrinista, ilustrador e artista plástico, é autor de diversas HQs, comoCidade das ÁguaseCandyland, ao lado de Olavo Rocha; eDitadura Abaixo, em conjunto com Teresa Urban. Na Feira Gráfica Subtropikal vai vender seus vários trabalhos, com destaque para Um Bom Poema, livro em formato de fita cassete com poemas de Paulo Leminski ilustrados de maneira especial.

Itiban Comic Shop

A loja, fundada em 1989, é a casa dos quadrinhos independentes de todo o país: nenhum grande lançamento nacional deixa de ser lançado por aqui. Sempre engajada na fomentação da Nona Arte, a Itiban é um lar para milhares de leitores e artistas. Lá tem de tudo, desde trabalhos alternativos, até super-heróis, mangá, etc. E, mais importante, tem a eterna simpatia dos proprietários, Xico Utrabo e Mitie Taketani.

Pedro Diaz Mattos

Iniciou a carreira em 2005, escrevendo em blogs e portais de artes e literatura. Seus textos tiveram repercussão na internet e em publicações independentes. Participou de mostras e exposições coletivas com trabalhos de artes visuais, videoarte e esculturas. Atualmente, dedica-se integralmente à Literatura e desenvolve seu primeiro romance.

Na Feira Gráfica Subtropikal apresenta Navalha Breve, um projeto contínuo de colagens, frações de narrativas desconectadas. Sem nenhum recurso digital, em um processo manual de recortes, os cartazes nascem da leitura diária de jornais, revistas, anúncios e todo o lixo narrativo que inunda os dias.

Peita

A ideia é cocriar peças que carregam uma causa, uma luta ou um estado de espírito. É vestir opiniões e levá-las pra rua, pra além da timeline. É provocar desconfortos pro bem, gerando discussões relevantes e transformadoras pra gente, pra nossa bolha e, principalmente, pra fora dela.

É peitar a realidade para fazer a mensagem chegar do outro lado da força. Depois de emplacar a frase “Lute como uma garota”, na Feira Gráfica Subtropikal é a vez de“Nunca olhe pra baixo”.

That Rocks

As camisetas da That Rocks! fogem do óbvio e trazem estampas dos seus artistas preferidos, em cores incríveis. Ícones do rock como David Bowie, Iggy Pop, Metallica, The Clash, Elvis Costello, gigantes do jazz como Art Blakey e outros da coletânea Mambo for Cats, além, é claro, das feras do hip hop/rap rock Beastie Boys. Todos os modelos em tecido 100% algodão de alta qualidade.

SomoS

Nasceu do plural, do encontro da inquietude e estilo, entre estampas e sorrisos. Um mix de estampas com samples de gravuras em produção de Bomber Jackets nada convencionais. Cada peça é única, cheia de estilo e qualidade.

Serviço:

II Feira Graphica - Feira Gráfica Subtropikal.

Dias 15 e 16 de julho, das 13h às 19h.

Naquela Casa (R. Benjamin Lins, 935).

Entrada franca.