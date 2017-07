Com alta generalizada, indústria tem melhor resultado para maio em 6 anos

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A produção da indústria brasileira cresceu 0,8% em maio, na comparação com o mês anterior, informou nesta terça (4) o IBGE. Foi o segundo mês consecutivo de alta e melhor resultado para o mês desde 2011. Na comparação com o mesmo mês do ano passado houve alta de 4%. Nos cinco primeiros meses de 2017, a produção industrial acumula alta de 0,5%, na comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com o IBGE, o crescimento em maio foi generalizado, atingindo todos os setores da economia. Na comparação com o mês anterior, a maior alta se deu nos bens de consumo duráveis (6,7%). A menor, nos bens intermediários (0,3%). Entre os 24 ramos pesquisados pelo instituto, 17 registraram alta no mês, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias, com alta de 0,9%.