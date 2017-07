Neymar é o jovem atleta mais bem pago do mundo, diz Forbes

(foto: Divulgação/CBF)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um lucro de 37 milhões de dólares (R$ 122 milhões de acordo com a cotação atual), Neymar é jovem atleta mais bem pago do mundo. O estudo foi feito pela revista norte-americana "Forbes", que listou as fortunas dos esportistas de menos de 25 anos de idade. A publicação dos Estados Unidos ainda explica que Neymar é o único jogador de futebol a ganhar mais dinheiro em publicidade do que com as quatro linhas. O brasileiro tem contratos com a Nike, Gillette, Panasonic e Beats by Dre. O segundo colocado é o golfista de 23 anos de idade, Jordan Spieth. Entre 2016 e 2017, ele teve um lucro de 34,5 milhões de dólares (R$ 113 milhões). Em seguida está o jogador da NBA Kyrie Irving, de 25 anos, com um lucro de 29,9 milhões de dólares (R$ 98 milhões). Depois de Neymar, o próximo jogador de futebol da lista é James Rodríguez. O jogador do Real Madrid é o oitavo jovem atleta mais bem pago do mundo, com o lucro de 21,9 milhões de dólares (R$ 72 milhões). Confira a lista completa: 1. Neymar (37 milhões de dólares - R$ 122 milhões) 2. Jordan Spieth (34,5 milhões de dólares - R$ 113 milhões) 3. Kyrie Irving (29,9 milhões de dólares - R$ 98 milhões) 4. Anthony Davis (28,1 milhões de dólares - R$ 92 milhões) 5. Harrison Barnes (23,9 milhões de dólares - R$ 78 milhões) 6. Bradley Beal (23,3 milhões de dólares - R$ 77 milhões) 7. Andre Drummond (22,1 milhões de dólares - R$ 73 milhões) 8. James Rodríguez (21,9 milhões de dólares - R$ 72 milhões 9. Paul Pogba (21,2 milhões de dólares - R$ 70 milhões) 10. Myles Garrett (20,7 milhões de dólares - R$ 68 milhões)