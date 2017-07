Produção industrial brasileira cresce 0,8% na passagem de abril para maio

Redação Bem Paraná com a assessoria

04/07/17 às 09:42 Redação Bem Paraná com a assessoria

(foto: IBGE)

Com o crescimento de 0,8% na passagem de abril para maio, a produção industrial nacional registra a segunda taxa positiva consecutiva e acumula um crescimento de 1,9% no período, eliminando a queda de 1,6% observada em março. É o que mostra a Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta terça-feira, 4, pelo IBGE.

Todas as atividades econômicas e 17 dos 24 ramos pesquisados tiveram resultados positivos. A principal influência ficou por conta do aumento do número de automóveis e caminhões fabricados, o setor teve um avanço de 9,0%, o mais elevado desde dezembro de 2016 (10,4%).

De acordo com o gerente da pesquisa, André Macedo, apesar dos últimos resultados positivos, a Indústria ainda está 18,5% abaixo do patamar recorde de produção, registrado em junho de 2013.

“Esse aumento da produção industrial precisa ser relativizado. É claro que houve uma melhora de ritmo, mas ainda há um espaço importante a ser percorrido para a Indústria recuperar as perdas do passado”, comenta André Macedo.

Nos últimos doze meses, a Indústria acumulou recuou de 2,4%. Já o acumulado de 2017 teve um acréscimo de 0,5%. No confronto com maio de 2016, a Indústria cresceu 4,0%.