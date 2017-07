Curitiba terá a primeira festa do hamburguer neste sábado

(foto: Divulgação)

No dia 8 de julho, sábado, acontece a primeira edição da Hamburger Party em Curitiba. O evento será realizado no El Tostador, das 12 às 19h, com a melhor hamburgada do sul do mundo e chopp artesanal. Pra completar: pop/rock acústico com Gambiarra! Informações (41) 99232-6172 ou https://goo.gl/MzHWP1. Confirme a sua presença em https://goo.gl/MzHWP1.

O evento é organizado pela Hamburger Party Brasil (https://www.facebook.com/hamburgerpartybrasil) e El Tostador Casa de Carnes (https://www.facebook.com/eltostadorcasadecarnes).

Hamburger Party Brasil A Hamburger Party produz os melhores hamburgers artesanais para festas e eventos. São hamburgers produzidos de forma artesanal com ingredientes de qualidade. Saiba mais: https://www.facebook.com/ hamburgerpartybrasil .

Serviço:

1ª Hamburger Party Curitiba

Quando? 08 de julho (sábado) das 12 às 19h

Onde? El Tostador Casa de Carnes - Rua Coronel Amazonas Marcodes, 1528, Cabral, Curitiba/PR

Mais informações: (41) 99232-6172 ou https://goo.gl/MzHWP1

Confirme a sua presença! https://goo.gl/MzHWP1