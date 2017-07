Com alta generalizada, indústria tem melhor resultado para maio em 6 anos

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A produção da indústria brasileira cresceu 0,8% em maio, na comparação com o mês anterior, informou nesta terça (4) o IBGE. Foi o segundo mês consecutivo de alta e o melhor resultado para o mês desde 2011. Na comparação com o mesmo mês do ano passado houve alta de 4%. Nos cinco primeiros meses de 2017, a produção industrial acumula alta de 0,5%, na comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com o IBGE, o crescimento em maio foi generalizado, atingindo todas as quatro grandes categorias econômicas. Na comparação com o mês anterior, a maior alta de deu nos bens de consumo duráveis (6,7%), com forte impacto da produção de automóveis. A menor, nos bens intermediários (0,3%). A categoria de bens de capital, que é um indicador do investimento no país, registrou alta de 3,5%. Entre os 24 ramos pesquisados pelo instituto, 17 registraram alta no mês, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias, com alta de 9%. Também tiveram contribuição positiva os segmentos de produtos alimentícios (2,7%) e perfumaria, sabões, produtos de limpeza e higiene pessoal (4%), sempre na comparação com o mês anterior. Já do lado negativo, contribuíram os segmentos de coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis (-2,2%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-7,6%). Os dois segmentos haviam crescido em abril. O IBGE revisou também a taxa de crescimento de abril, que passou de 0,6% para 1,1%. No acumulado de 12 meses, produção industrial ainda registra queda, de 2,4%.