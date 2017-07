Café Catedral tem combos e chorinho no Festival de Inverno

(foto: Divulgação)

Nada como curtir o inverno com os deliciosos cafés do Café Catedral, ainda mais com promoções e programação especial do Festival de Inverno do Centro Histórico. Esta é a 5ª edição do evento que acontece durante o mês de julho, organizado pela Rede Empresarial do Centro Histórico da qual o Café Catedral faz parte. Na programação do Catedral combos promocionais e chorinho vão deixar o inverno ainda mais gostoso de se aproveitar.



Combos de R$ 15, R$ 30 e R$ 50



Durante o festival, de 7 a 23 de julho, o Café Catedral irá oferecer combos de bebidas e comidas a preços especiais. Serão três opções para cada gosto e bolso:



Combo 1: Café Catedral + Bolo do dia para 01 pessoa - R$ 15,00

Combo 2: Mini fondue de chocolate para 02 pessoas - R$ 30,00

Combo 3: Sopa para 04 pessoas - R$ 50,00



Café com Chorinho



Como parte da programação artística do Festival de Inverno do Centro Histórico, o Catedral promove dois dias de Café com Chorinho. O trio de músicos composto por Marcela Zanette na flauta, Diego Coelho no violão sete cordas e Iê dos Santos no pandeiro, se apresenta nos dias 13 e 20 de julho, das 18h30 às 20h. No repertório, compositores clássicos do Choro como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, entre outros.



O Café Catedral, leva este nome por estar localizado bem ao ladinho da Catedral de Curitiba, no Centro Histórico, e é um ponto de parada certo para os apreciadores do bom café e também da cidade. Para acompanhar os diferentes grãos e processos do cardápio, há o menu de Café da Tarde que oferece salgados, omeletes, crepe francês, sanduíches, bolos e doces. Tudo preparado na casa.



CAFÉ CATEDRAL

Rua Barão do Serro Azul, 81, Centro Histórico – Curitiba.

Horário de atendimento: de segunda-feira a sábado, das 13h às 20h.

Fone: (41) 3022-1443.

Facebook.com/cafecatedralcwb

Instagram.com/ cafecatedralcwb

Sobre o Festival - O objetivo do Festival de Inverno do Centro Histórico é valorizar a identidade histórico-cultural e fomentar o desenvolvimento econômico da região através de uma programação multicultural e de serviços para curitibanos e turistas. É promovido por cerca de 20 estabelecimentos do Centro Histórico, que juntos formam a Associação de Empresários da região. Mais informações pelo site www.centrohistoricodecuritiba.com.br