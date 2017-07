Meatpack House oferece programação dedicada aos preparos artesanais em Curitiba

Localizado na capital paranaense, o empreendimento gastronômico Meatpack House elaborou uma programação semanal diferenciada, voltada ao melhor do chope e sanduíches artesanais. Toda semana, a casa promove a “Quarta do Chef Amigo” e a “Quinta do Combo”, que trazem combos e preparos exclusivos desenvolvidos especialmente para as datas.

Nesta quarta-feira, dia 05 de julho, a “Quarta do Chef Amigo”, evento que propõe que profissionais de destaque do mercado brasileiro preparem sanduíches especiais e exclusivos para o Meatpack House, vai receber a Chef Renata Ramon. A profissional vai preparar um delicioso pão com beef Guinness, desenvolvido com cogumelos, chips de parmesão e brotos de rúcula. O lanche será comercializado por R$ 15,00 e parte da renda será destinada para instituições de caridade.

No dia 6, será a vez da “Quinta do Combo”, que propõe uma combinação especial para o preparos da casa e vai oferecer um pão de batata waffle com lemon pepper acompanhado de chope Wensky Bear. Além disso a The Meatpack House oferece diariamente três opções de pão com linguiça, uma opção de pão com bolinho, uma opção de sanduíche vegetariano e cones de batata frita e bolinho de carne. Os preços variam entre R$ 10 a R$ 20 e todos os pratos são preparados de forma artesanal com ingredientes selecionados.

O Meatpack House fica na Avenida Vicente Machado (nº 841), no Bairro Batel. A casa funciona nas terças, das 17h30 às 23h30; de quartas a sábado, das 17h30 às 01h; e aos domingos, das 17h30 às 23h30. Mais informações na página oficial do empreendimento no Facebook ( ou pelo telefone (41) 3043-0912.