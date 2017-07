"15 Formas Breves" será lançado nesta quinta

A Biblioteca Pública do Paraná lança nesta quinta-feira (06) o livro “15 Formas Breves”, obra publicada pelo selo Biblioteca Paraná que reúne em 164 páginas contos de 15 jovens escritores paranaenses. O evento tem início às 16h, no Hall Térreo, com sessão de autógrafos. A entrada é franca.



Autores entre 18 e 30 anos, nascidos ou radicados no Estado, encaminharam inéditos para o jornal Cândido, responsável pela seleção dos textos. Foram escolhidos Andressa Barichello, Bolivar Escobar, Bruno Cobalchini Mattos, Bruno Vicentini, David Ehrlich, Gabriel Protski, Guy Fausto, Kayo Augustus, João Paulo Marcowicz, Luís Felipe Ferrari, Mateus Ribeirete, Marco Aurélio de Souza, Marceli Mengarda, Murilo Lopes e Wilame Prado.



O título da antologia é inspirado na coletânea de ideias “Formas Breves”, de Ricardo Piglia (1941–2017).



SERVIÇO: Lançamento da coletânea de contos “15 Formas Breves”.



Data: 6 (quinta-feira).



Horário: 16h.



Local: Hall Térreo da Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133, Centro, Curitiba — PR).



Entrada franca.



Mais informações: (41) 3221-4917.