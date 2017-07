Após madrugadas geladas, frio perderá força na sexta em São Paulo, diz CGE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madrugadas geladas, manhãs mais quentes e tardes frias novamente. O inverno do paulistano deve seguir assim até esta sexta-feira (7), quando é prevista uma leve subida dos termômetros na capital paulista. O clima nesses últimos dias tem sofrido a influência de uma massa de ar seca e fria de origem polar, que está segurando a ocorrência de chuvas significativas. A capital não registra grandes volumes de chuva desde o dia 13 de junho. Sem nuvens no céu, a temperatura tem despencado nas madrugadas, ganhado força pela manhã e caído novamente ao final do dia, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). Nesta segunda-feira, a capital registrou a tarde mais fria, com termômetros na casa dos 15,8ºC. Na madrugada desta terça, por exemplo, a temperatura média da capital paulista foi de 8,8ºC. O bairro mais frio foi São Mateus, na zona leste, com 5,9ºC. A temperatura máxima prevista para o dia não deve passar dos 19ºC. O mesmo cenário deve se repetir entre quarta (5) e quinta-feira (6), com madrugadas geladas em torno de 9ºC e temperatura máxima de 20ºC. A massa de ar fria e seca que está sobre a capital paulista deverá perder força na sexta, e o calor vai espantar um pouco a sensação de frio. Os termômetros deverão alcançar 21ºC, patamar bem próximo da média prevista de temperatura máxima para o mês de julho na capital, que é de 22ºC.