Semana vai ser bem gelada no Estado. Curiitba amanhance com 8 graus

Temperaturas mínimas medidas pelo Paraná no começo desta manhã de terça (foto: Reprodução Simepar)

A semana que começou gelada deve seguir assim. Um sistema de alta pressão que age sobre o Oceano eleva os índices de umidade no continente, o que contribui para a formação de nebulosidade em toda a faixa mais ao Leste do Paraná. Com isso, o sol permanecerá encoberto ao longo dos próximos dias e as temperaturas sobem pouco.

Curitiba amanheceu com 8 graus de mínima e, apesar da tentativa do sol aparecer, a temperatura não sobe muito nesta terça. À tarde a previsão é de uma máxima de apenas 15 graus. A quarta deve também amanhecer com 8°C. Já na quinta-feira (6), os termômetros devem marcar 5º C na capital.

As máximas, por sua vez, devem ser bem mais tímidas do que as registradas na última semana, não ultrapassando os 18º C no período. Nesta terça-feira, a temperatura máxima deve chegar a apenas a 15° C.