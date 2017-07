Testemunha ocular, Weidman relata confusão entre Cyborg e Magana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista ao site “MMA Fighting”, Chris Weidman deu sua versão sobre o soco que Cris Cyborg acertou em Angela Magana em maio. O lutador presenciou a confusão entre a brasileira e a americana em Las Vegas. "Quando descemos do ônibus, aquela garota, Magana, estava bem na minha frente. Assim que saí do ônibus, tudo que vi foi Cyborg ir na direção de Magana, e elas trocaram palavras. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Não sabia se elas tinham algum problema", contou o lutador. "Basicamente, Cyborg estava indo à loucura com ela, falando todas as palavras que você pode imaginar. Magana estava quieta e chocada. Ela estava meio que sorrindo, um sorriso nervoso. Pensei 'meu Deus', porque ela era bem menor do que Cyborg", completou. De acordo com o lutador, a confusão ficou maior quando Magana resolveu responder aos xingamentos da brasileira. "De repente, Magana percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. Ela vê que tem bastante gente em volta e vê câmeras aparecendo. Ela tomou coragem e começou a xingar Cyborg de volta. Pensei que não foi uma ideia inteligente", contou Weidman, que tentou intervir neste momento. "Assim que vi Magana xingando Cyborg de volta, percebi que não tinha ninguém entre elas e que alguma coisa ia acontecer. Comecei a tentar separá-las. Entre falando ‘calma, gente, vamos nos acalmar’, e assim que fiz isso Cyborg olhou para mim e disse 'não me toque'", afirmou. Pouco tempo depois de tentar separar a confusão, Weidman viu Cyborg acertar Magana. "Me afastei e, em um segundo, Cyborg atinge Magana. As pernas de Magana pareceram bambas, e seus olhos se encheram de lágrimas. Pelo que eu ouvi, ela começou a dizer que ia chamar a polícia imediatamente", relembrou. A confusão aconteceu em maio, durante encontro para lutadores. A brasileira estaria irritada com provocações da rival no Twitter.