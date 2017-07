Fiscalização conjunta determina interdição temporária de abatedouro

Uma fiscalização conjunta realizada nesta segunda-feira, 3 de julho, pelas equipes das Promotorias de Justiça do Consumidor e do Patrimônio Público da comarca e do Departamento de Vigilância em Saúde do Serviço de Inspeção Municipal de Toledo, no Oeste paranaense, resultou na interdição temporária de um abatedouro.



A fiscalização constatou diversas irregularidades quanto às condições de higiene do setor de produção, bem como em relação a itens de segurança do trabalhador. Um dos destinatários da carne produzida no abatedouro interditado era a Cozinha Social do município, responsável pelo fornecimento de refeições para aproximadamente 30 escolas municipais, além de oito restaurantes populares. O Ministério Público do Paraná investiga ainda eventual omissão de agentes públicos responsáveis pela inspeção do estabelecimento.