Prefeitura aproveita o inverno para eliminar plantas invasoras dos lagos

Boa parte do lago do Parque Cambuí, no Fazendinha, já está livre das plantas aquáticas invasoras que tomam a superfície da água ao longo do verão. Equipes da Prefeitura trabalham no local desde meados da semana. É parte de uma ação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para diminuir a incidência deste tipo de vegetação, que prejudica a qualidade da água e põe em risco a segurança dos frequentadores.

Os serviços são constantes ao longo do ano, mas o mutirão acontece durante o inverno, quando a proliferação é mais lenta. “Estamos estudando formas ainda mais efetivas de combate, nos meses mais frios conseguimos controlar melhor a presença dessas espécies”, conta o diretor de Parques e Praças da secretaria, Jean Brasil.

O trabalho continua nos próximos dias é feito ao mesmo tempo nos parques Tingui e Tanguá, cujos lagos também ficam tomados pela vegetação. Embora a sua aparência seja diferente do gramado, a secretaria instala placas para evitar acidentes, como a queda de pessoas na água.

A lavradora baiana Anita Pereira está em Curitiba em razão de um tratamento de saúde da sua filha e passa todos os dias pela ponte sobre o lago. Ela vem acompanhando o trabalho de retirada das plantas no Cambuí e aprova o resultado. “Fica bem mais bonito o assim”, atesta.

O estudante Pablo Miranda da Rocha é morador da região e a sujeira que sai com as plantas também chama a atenção. Ele acredita que a retirada torna o passeio das famílias mais seguro. “Sempre tem bastante gente por aqui, é perigoso cair e as enroscar nas raízes”. O lixo e a sujeira que retiram o oxigênio da água são as principais responsáveis pela incidência dos aguapés.