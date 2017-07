Morador de rua pode ter sido primeira vítima do frio de Curitiba

(foto: Rede News 24 Horas)

O corpo de um homem, de 53 anos, foi encontrado em um terreno baldio no bairro Barreirinha, à Rua Monteiro Tourinho, 847. Segundo as informações preliminares, ele pode ser a primeira vítima do frio de Curitiba. No corpo não foi encontrado nenhum sinal de violência.

Por volta das 6 horas, a mínima em Curitiba, segundo Instituto Meteorológico Simepar, foi a de 8ºC, com sensação térmica de 6ºC. Exames no Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba poderão precisar a morte do homem.

Um exame de necrópsia que será realizado no IML poderá indicar qual a causa da morte do homem que, ainda de acordo com as informações da Delegacia de Homicídios, seria morador de rua.