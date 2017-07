Corinthians vende Léo Jabá para a Rússia por R$ 7,5 milhões à vista

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A direção do Corinthians deverá assinar ainda nesta terça-feira (4) a transferência do atacante Léo Jabá, 18 anos, ao Akhmat Grozny-RUS por 2 milhões de euros (R$ 7,5 milhões). O valor é inferior ao que se esperava receber (3 milhões de euros) em negociação frustrada há um mês com o Lokomotiv-RUS, mas ajuda os cofres do clube, sobretudo por um detalhe: o acordo é por pagamento à vista. O jogador foi liberado pelo Corinthians e viajou à Áustria, onde o Akhmat realiza pré-temporada, no último domingo. Jabá foi submetido a exames médicos e já na segunda-feira se integrou à nova equipe. O Corinthians ainda discute percentuais, já que o próprio Léo Jabá tem 20% de direitos econômicos -o ex-agente dele, Nick Arcuri, possui outros 5%. Assim, a tendência é que 75% da quantia seja colocada nos cofres pelo clube. Jabá foi convencido pelos representantes e solicitou diretamente ao Corinthians que a proposta do Akhmat (o clube até poucos meses se chamava Terek Grozny) fosse aceita para que ele pudesse se mudar à Europa. Com 18 anos, Léo havia se tornado a última opção de Fábio Carille desde as finais do Paulistão. O treinador, aliás, foi consultado pela direção do Corinthians e concordou em liberar Léo Jabá. Promovido das divisões de base em 2015, Léo Jabá estreou nos profissionais do clube com 16 anos. Mas, com mais força física que qualidade técnica, atuou em somente 20 jogos no profissional e marcou um gol, contra o Linense, no Paulistão passado.