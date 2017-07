São Paulo marca reunião com Dorival para oferecer contrato até fim de 2018

BRUNO GROSSI E JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo fez o primeiro contato para contratar Dorival Júnior. O treinador foi procurado pela diretoria tricolor para substituir Rogério Ceni, que foi demitido do cargo nesta segunda-feira (3), após reunião com o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e o diretor executivo de futebol, Vinícius Pinotti. O diretor são-paulino vai ter um encontro com Dorival, em Florianópolis, para discutir a contratação. A princípio, a ideia do São Paulo é de oferecer um contrato com validade até o fim de 2018, mesmo período que Ceni teria vínculo com o clube. Dorival foi escolhido como o nome de consenso entre os dirigentes são-paulinos. Após deixar o Santos há um mês, o treinador havia recebido sondagens de Dubai e da China. Porém, deixou claro para o seu estafe a intenção de permanecer no Brasil. Por isso, a proposta do São Paulo também é vista com bons olhos pelo treinador. Enquanto o novo técnico não é definido, o cargo será ocupado de maneira interina pelo auxiliar Pintado. A tendência é de ele comandar a equipe no domingo, na Vila Belmiro, no clássico com o Santos. No total, fora 37 partidas de Rogério Ceni como treinador, começando pela estreia na Florida Cup com empate sem gols contra o River Plate e terminando com derrota por 2 a 0 para o Flamengo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo. O ex-goleiro somou 14 vitórias, 13 empates e dez derrotas, além de 55 gols pró e 42 gols contra e 49,5% de aproveitamento. Além de Ceni, a comissão técnica já havia perdido o auxiliar inglês Michael Beale, que pediu demissão na última sexta-feira. Outro que teve a saída confirmada foi o francês Charles Hembert, supervisor de futebol. Ceni deixou o São Paulo na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, abrindo a zona de rebaixamento. Na Copa Sul-Americana, foi eliminado ainda na primeira fase para o modesto Defensa y Justicia, no Morumbi. Antes, caiu também na quarta fase da Copa do Brasil, para o Cruzeiro, e na semifinal do Campeonato Paulista, diante do Corinthians.