Em Paris, Katy Perry diz que a 'icônica' Gretchen é a 'própria internet'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Katy Perry, 32, afirmou nesta terça-feira (4) que a cantora brasileira Gretchen é maravilhosa e que é a própria internet. "Olá Brasil. Vocês sabem o quanto eu amo vocês! Ela [Gretchen] é maravilhosa, icônica, a própria internet", declarou Katy, que está em Paris, na França, para acompanhar a semana de moda. Ao lado de Pharrell Williams, a cantora norte-americana acompanhou o desfilhe da coleção outono/inverno da Chanel. Rainha dos memes, a cantora Gretchen, que não emplaca um hit há três décadas, se transformou em um fenômeno mundial on-line nos últimos dias. Gretchen foi convidada para o "lyric video" (clique em estilo videokê) da canção "Swish Swish", o novo single da popstar Katy Perry. O clique foi divulgado na tarde desta segunda (3) e, em poucas horas, já havia alcançado meio milhão de visualizações no YouTube. Um dia antes, a própria Gretchen já havia divulgado em sua conta no Instagram algumas imagens dela no clique de Katy. Ainda no domingo, a Netflix aproveitou o embalo e divulgou nas redes sociais um vídeo promocional da série "Glow" protagonizado por Gretchen e sua suposta arqui-inimiga, a ex-chacrete Rita Cadillac. A peça publicitária visa apenas o mercado brasileiro, mas é um sinal do prestígio crescente da rainha do bumbum. No mesmo dia, a versão americana do site Buzzfeed publicou uma reportagem que explica quem é Gretchen, fartamente ilustrada pelos gifs e memes inspirados na cantora --que vêm causando enorme sensação entre os internautas de lá. 'ACHEI QUE ERA BRINCADEIRA' Em recente entrevista, Gretchen contou que ficou "muito surpresa" ao ser convidada pela equipe da cantora norte-americana para o clipe. "Achei até que era brincadeira. Mas aí depois meu empresário começou a fazer todos os contatos e vimos que era sério", contou a rainha do bumbum. "Foi um convite direto dela. Ela me convidou porque meus fãs sempre mandavam os meus gifs para ela e ela gostaria de saber quem era essa pessoa tão popular no Brasil", continuou Gretchen.