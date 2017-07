Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

No dia 30 de junho, em fiscalização de rotina próximo ao posto fiscal Afonso Pena em Itumbiara/GO, a 204 km da capital Goiânia, a Secretária de Fazenda do Estado de Goiás e Receita Federal apreenderam uma carreta carregada de cigarros provenientes do Paraguai.

