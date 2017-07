Rua 24 Horas terá festival gastronômico neste sábado a R$ 10

Redação Bem Paraná com a assessoria

04/07/17 às 11:41 - Atualizado às 11:42 Redação Bem Paraná com a assessoria

Que tal saborear comidas deliciosas e chopes artesanais com preços especiais em um dos principais pontos turísticos da cidade de Curitiba? Neste sábado, dia 08 de julho, a Rua 24 Horas vai promover a segunda edição do “Sábado na 24 Horas”. Ao longo do evento, voltado para toda família, o público poderá consumir mais de 30 opções de preparos que terão o preço fixo de R$ 10.

O festival “Sábado na 24 Horas” contará com a participação de 12 empreendimentos: Chocolatine, Pastelaria Curitiba, Liquori Caffè Gourmet, Prinzen, Bávaro, Fresh Juice, Subway, Hibari, Top Burguer, Crepe a Dois, Koda Pub & Kitchen e Koda Healthy To Go. Os participantes vão oferecer preparos para todos os gostos, entre eles pasteis, comida japonesa, cafés especiais, saladas, chocolates, sanduíches e hambúrgueres.

Propondo uma harmonização completa, os empreendimentos Bávaro, Koda Pub & Kitchen e Top Burguer irão oferecer, também, opções de chopes com preço a partir de R$ 9,90 (500ml). Além das opções gastronômicas, a ação contará com a participação da MAKE Cosmética Urbana, que vai oferecer diversos itens de saúde e beleza por apenas R$ 10.

Confira alguns dos destaques do 2º Festival Gastronômico Sábado na 24 Horas:

- Bávaro: Bávaro Burguer (180g de carne, salada e molho cheddar).

- Fresh Juice: Açaí com banana e granola; e Brownie 80% cacau com sorvete (18 opções).

- Prizen: Pizza Margherita brotinho.

- Koda Healthy To Go: Canja vegana.

- Koda Pub: Creme de mandioquinha com carne de panela: R$ 10,00 ou Creme de mandioquinha com PTS: R$ 10,00

- Hibari: - Mini yakisoba + batata rústica ou combo Filadélfia (8peças): 2 uramaki filadélfia, 4 hot filadélfia, 2 niguiri filadélfia

- Subway: Churrasco Baratissimo (15cm) + Refri 300ml; sanduíche de Presunto (15cm); sanduíche de Peito de Peru (15cm); e Kit com 3 Cookies.

- Crepe a Dois: mini churros de doce de leite, chocolate ou goiabada.

- Liquori Caffè Gourmet: Fatia de torta Red Velvet ou Cappuccino com chantilly + 1 pão de queijo.

- Pastelaria Curitiba: pastel de palmito + refrigerante; e pastel de carne/azeitona/ovo + refrigerante.

Sobre a Rua 24 Horas

Inaugurada em setembro de 1991, pelo então prefeito Jaime Lerner, a Rua 24 Horas é um dos principais pontos comerciais e turísticos da cidade de Curitiba. Com projeto arquitetônico de Abrão Assad (que também projetou a estufa do Jardim Botânico de Curitiba), Célia Bim e Simone Soares, o complexo sempre chamou atenção de quem mora e visita à capital paranaense.

A rua possui 120 metros de extensão e 12 de largura, e sua cobertura é formada por 32 arcos. Outro destaque fica por conta, é claro, dos dois clássicos relógios que marcam a hora. Porém, em 2007 precisou ser fechada, servindo apenas para a circulação de pedestres. Só em 2010 o projeto de revitalização finalmente saiu do papel, com a reinauguração realizada no ano seguinte.

A Rua 24 Horas fica na Rua Visconde de Nácar (sem número), no Centro de Curitiba. O festival será realizado no dia 08 de julho, das 10h às 22h. A entrada é gratuita. Mais informações no site www.rua24horascuritiba.com.br.