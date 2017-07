Ex-repórter de TV é presa por suspeita de envolvimento com facção criminosa

(foto: Reprodução Polícia Civil de São Paulo)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Luana de Almeida Domingos, ex-apresentadora da RedeTV!, foi presa na manhã desta terça-feira (4), em Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, por suspeita de envolvimento com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Contra ela havia um mandado de prisão preventiva pelos crimes de corrupção ativa e por integrar organização criminosa. Ela é suspeita de fazer parte de uma célula criminosa do PCC denominada "sintonia dos gravatas" ou "célula R", responsável por transmitir ordens da cúpula da organização criminosa. Luana foi presa em Ilha Bela, numa casa descrita pela polícia como seu esconderijo. Ela foi detida pela Polícia Civil do Rio pois havia a suspeita de que estivesse escondida na capital carioca -há rumores de que o PCC fez alianças com a facção ADA (Amigos dos Amigos), dona do tráfico na Rocinha e inimiga histórica do CV (Comando Vermelho). Segundo a Polícia, ela também teria um namorado no Rio. Luana, que é conhecida como Luana Don, é advogada e jornalista, e foi repórter do programa Superpop, da RedeTV!