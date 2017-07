Adversário abandona, e Djokovic se classifica em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novak Djokovic está na segunda rodada em Wimbledon. Quarto colocado no ranking da WTA, o tenista sérvio passou por Martin Klizan, 47º, após abandono do eslovaco. O favorito venceu o primeiro set por 6 a 3 e vencia o segundo por 2 a 0 quando o oponente resolveu desistir da partida. Klizan jogou com proteção na panturrilha esquerda. No primeiro set, o eslovaco levou a mão à região algumas vezes, demonstrando dores. Curiosamente, o tenista pediu três desafios nos quatro primeiros games e acertou em todos eles, mostrando erros dos árbitros. Mesmo com as dores, Klizan conseguiu levar o equilíbrio até o oitavo game, quando foi quebrado por Djokovic. O favorito aproveitou, confirmando seu serviço na sequência e fechando a parcial por 6 a 3. No início do segundo set, o sérvio abriu com quebra e já colocou 2 a 0 no placar em seguida. Nessa altura, a lesão de Klizan parecia atrapalhar cada vez mais. Por isso, resolveu desistir. Na segunda rodada, Djokovic vai enfrentar o tcheco Adam Pavlasek, 136º colocado no ranking da ATP, que estreou com vitória sobre o americano Ernesto Escobedo, 74º, por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/9), 6/1, 6/3 e 6/1.