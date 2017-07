Empresa de ônibus, viação Itapemirim compra a aérea Passaredo

SÃO PAULO, S´P (FOLHAPRESS) - A companhia aérea Passaredo anunciou que foi vendida ao grupo Itapemirim, empresa do setor de transporte rodoviário. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (3). O grupo afirma que o plano é integrar as malhas aéreas e rodoviárias para alcançar mais destinos. De operação regional, a Passaredo tem uma frota com sete aeronaves e atende nove cidades, atuando de forma complementar com Latam e Gol. Itapemirim e Passaredo estão em recuperação judicial. A última teve seu plano de recuperação aprovado em 2012. Em 2016, trocou de presidente e criou um conselho de administração. PASSAREDO Base operacional: Ribeirão Preto Funcionários: 700 Aeronaves: 8 (todas modelo ATR) Destinos: 20, dos quais 8 capitais; em SP, opera Guarulhos, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto Recuperação judicial: pediu em 2012, após dívidas superiores a R$ 100 mi; pretende sair do plano de recuperação no primeiro semestre de 2017 ITAPEMIRIM Fundação: Itapemirim (Espírito Santo), 1953 Frota: 1.200 ônibus Destinos: 22 Estados