(foto: Franklin de Freitas)

Reportagem de hoje do Uol assinada por Rafael Moro Martins revela que a delação do ex-superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, Daniel Gonçalves Filho – preso na operação Carne Fraca acusado de comandar um esquema de propina envolvendo frigoríficos – implica quatro deputados federais do PMDB do Estado, em acordo de delação premiada que negocia com a Procuradoria Geral da República; Osmar Serraglio, João Arruda Sobrinho, Hermes “Frangão” Parcianello e Sérgio Souza. De acordo com o delator, os parlamentares – que chegaram a exigir que ele fosse mantido no cargo apesar de suspeitas de corrupção – teriam recebido recursos do esquema. Os quatro deputados negam participação no esquema.

