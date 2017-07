Vagner Mancini deixa o comando da Chapecoense após empate no Rio

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Vagner Mancini não é mais o treinador da Chapecoense. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (4) pelo clube catarinense, um dia após o empate por 3 a 3 com o Fluminense no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada após a sequência negativa do time no Campeonato Brasileiro. Nas últimas quatro partidas pela competição, foram três derrotas -para Botafogo, Flamengo e Atlético-MG. Além disso, empatou fora de casa com o Defensa y Justicia pela Copa Sul-Americana. Segundo apurou a reportagem do UOL Esporte, Mancini foi pego de surpresa com a decisão da diretoria. O treinador vai se despedir dos jogadores ainda no hotel da delegação no Rio de Janeiro. Mancini chegou à Chape no começo do ano para trabalhar na reformulação do time após a tragédia aérea com a delegação do clube em novembro de 2016. Ao todo, foram 45 jogos oficiais, com 20 vitórias, nove empates e 16 derrotas. À frente do clube, Mancini conquistou o Campeonato Catarinense de 2017, além de ter disputado a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Na competição continental, o clube ficou em terceiro lugar em seu grupo e conquistou uma vaga para a segunda fase da Sul-Americana.