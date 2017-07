Preso suspeito de estrangular e queimar corpo de cabeleireira

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

04/07/17 às 12:56 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

(foto: Reprodução Facebook)

O homem suspeito de ter estrangulado e posto fogo no corpo da cabeleireira Sibele Aparecida Staroi, 33 anos, será apresentado nesta terça-feira, 4, por Michel Teixeira, delegado-adjunto de São José dos Pinhais, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O suspeito R.F.S.J., de 33 anos, foi preso pela polícia no bairro Afonso Pena, através de um mandado de prisão temporária, válida por 30 dias, expedido pela 1ª Vara Criminal do município.





