Shopping tem teatro para crianças e pets de estimação

As férias escolares vão começar com diversão para toda a família no Shopping Estação. Até os pets estão convidados para fazer parte da farra. O espetáculo do Faz de Conta deste sábado (8) será petfriendly e o protagonista da história será um famoso animalzinho da literatura, o Gato de Botas.

A peça teatral conta a história de um felino que foi deixado de herança para o filho caçula. Com confusões e aventuras, a história deixa grandes lições aos pequenos, como a importância da sinceridade. O espetáculo é gratuito e acontece às 16h, no Espaço Faz de Conta (piso L1).

A veterinária Renata Tauille estará presente recebendo os pets e dando todo o suporte necessário.

A Arca de Noé

E já que o fim de semana será temático no Shopping Estação, que tal curtir um musical cheio de personagens do mundo animal? No Teatro Regina Vogue (piso L2), acontece a peça “A Arca de Noé.

O espetáculo é baseado nos poemas que Vinícius de Moraes escreveu para seus filhos, e que depois Toquinho transformou em canções. “O Pato”, “Corujinha”, "Pinguim” e “São Francisco” serão algumas das obras representadas no palco.

As apresentações acontecem no sábado (8) e domingo (9), às 16h. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

O Padeiro e o Diabo

E a programação continua no Teatro de Bonecos Dr. Botica (piso L1), com a peça “O Padeiro e o Diabo”, da companhia peruana La Polilla, que utiliza técnicas de manipulação de bonecos de luva.

A história mostra a história de um Diabo que, por falta de maldade, fica sem trabalho e decide tramar contra um bondoso padeiro. As apresentações acontecem no sábado (8) e domingo (9), às 13h, 15h e 17h. Os ingressos custam R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (estudantes, idosos e crianças de 3 até 12 anos).

