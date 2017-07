Musical homenageia poesia de Leminski

(foto: Divulgação)

Os atores Aaron Ramathan e Yara Rossatto e os músicos Gabriel Teixeira e Paulo Teixeira apresentam o espetáculo musical Por um Lindésimo de Segundo, de 5 a 9 de julho e de 12 a 16 de julho, no Teatro Novelas Curitibanas.

A peça é um experimento artístico que tem como base a poesia de Paulo Leminski, trazendo à tona fragmentos da obra vasta e atemporal do escritor curitibano - um dos mais importantes no cenário nacional, que completaria 73 anos neste ano.

Neste musical, as cenas trazem trechos de poemas, crônicas e até falas de Leminski, permeadas por um repertório completo de músicas compostas em parceria com o artista, muitas delas inéditas. As execuções são acompanhadas pela singular presença de Paulo Teixeira ao piano, que, além de guitarrista da banda Blindagem, foi amigo e parceiro musical de Leminski.

O projeto tem incentivo da Caixa Econômica Federal e é realizado pelo Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal de Curitiba.

A direção artística é de Mauro Zanatta e a produção da Semente Produções Culturais.

Serviço: Por um Lindésimo de Segundo

Local: Teatro Novelas Curitibanas (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222, São Francisco).

Datas: de 5 a 9 de julho e de 12 a 16 de julho de 2017.

Horários: de quarta a sábado, às 20h, e aos domingos, às 18h e 20h.

Ingresso: gratuito (sujeito a lotação)