'The Maine' faz única apresentação em Curitiba

(foto: Divulgação)

Sempre realizando importantes shows pelo mundo e lançando elogiados álbuns, o The Maine tem provado diariamente por que é considerado um dos nomes mais importantes do atual cenário do rock alternativo mundial e um verdadeiro fenômeno em conquistar fãs por onde passa.

Praticamente dois anos após a arrebatadora e magnifica passagem pelo Brasil, os fãs já começam a contar os dias para que os carismáticos John O'Callaghan (vocal), Garrett Nickelsen (baixo), Pat Kirch (bateria), Kennedy Brock (guitarra/vocal) e Jared Monaco (guitarra) retornem ao país, desta vez, trazendo a turnê promocional do elogiado novo álbum “Lovely Little Lonely”.

Nesta nova passagem, a banda promete protagonizar grandiosa e memorável exibição em sete cidades com um setlist repleto de hits como “Right Girl”, “Like We Did”, “Inside of You”, “Into Your Arms”, “My Heroine”, “Girls Do What They Want”, “Misery”, “Some Days”, “English Girls”, entre outros.

Como o Brasil é o único país da América do Sul a receber a passagem do quarteto norte-americano, fãs das mais diversas localidades e até de países vizinhos, já garantiram presença para conferir as apresentações dos músicos.

Após percorrer diversas cidades dos EUA, Austrália e Inglaterra, a “Lovely Little Lonely world tour” tem as seguintes datas confirmadas no Brasil:

15/07 – Tropical Butantã - São Paulo

16/07 - Bar da Montanha - Limeira

18/07 – Teatro CIEE - Porto Alegre

19/07 – Hermes Bar - Curitiba

21/07 – Arena Futebol Clube - Brasília

22/07 – Teatro Bradesco - Belo Horizonte

23/07 – Circo Voador - Rio de Janeiro