Detran oferece curso sobre impacto do trânsito nas cidades

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) oferece até 13 de julho uma programação especial para gestores e servidores municipais que atuam na área de trânsito e mobilidade. O curso “Impacto do Trânsito nas Cidades” discute o crescimento das áreas urbanas, os desafios na organização do tráfego, segurança e sinalização viária, modais de transporte e a integração entre Estado e municípios.



“O objetivo é orientar sobre questões que tenham efeito direto no dia a dia das pessoas, possibilitando que as cidades se organizem melhor e prestem melhores serviços na gestão do trânsito”, explica o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.



"Atuo na área técnica na Prefeitura de Sapopema. Este curso é muito positivo porque nos possibilita estudar soluções para problemas pontuais e também observar as questões enfrentadas pelas grandes cidades. Com esse conhecimento poderemos trabalhar para que o município se desenvolva cada vez mais", disse o servidor Jean Carlos Cunha de Almeida.



Em menos de um mês o projeto já alcançou 570 pessoas. O curso tem carga horária de oito horas/aula e é realizado através da Escola Pública de Trânsito, pelo sistema de videoconferência do Departamento. As inscrições são gratuitas e estão abertas no site www.eptdigital.detran.pr.gov.br, com programação todas as terças e quintas-feiras.



O conteúdo programático inclui mobilidade urbana e seus impactos; sinalização viária e urbana: projetos, execução e fiscalização; legislação e municipalização de trânsito.



MUNICÍPIOS – O curso acontece nas salas de videoconferência do Detran em 40 cidades paranaenses, mas é oferecido para todos os municípios do Estado. Em junho as aulas aconteceram em Astorga, Campo Mourão, Castro, Cidade Gaúcha, Chopinzinho, Curitiba, Guaíra, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina, Nova Aurora, Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa, Porecatu, Realeza, Santo Antônio da Platina e Umuarama.



Em julho o curso será transmitido para as salas nas Ciretrans de Cascavel, Cambé, Cianorte, Colorado, Cornélio Procópio, Cruzeiro do Oeste, Faxinal, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ibaiti, Iporã, Jaguariaíva, Maringá, Nova Londrina, Paranavaí, Toledo, Telêmaco Borba, União da Vitória, e Wenceslau Braz.