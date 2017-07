Bellucci perde na estreia e é eliminado em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Thomaz Bellucci está fora do Grand Slam de Wimbledon. Nesta terça-feira (4), o tenista brasileiro, 55º colocado no ranking da ATP, perdeu para o austríaco Sebastian Ofner, 217º, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/2, e acabou eliminado.

Bellucci foi quebrado por Ofner no quarto game do primeiro set. O austríaco voltou a pontuar no serviço do brasileiro no oitavo game e fechou a parcial por 6 a 2.

No segundo set, após ter dificuldades para confirmar seu serviço no quarto e no sexto games, Bellucci teve seu saque quebrado no oitavo e permitiu que Ofner abrisse 5 a 3. O brasileiro chegou a ter a chance de responder no game seguinte, mas o austríaco não permitiu e fechou a parcial por 6 a 3. Ofner voltou a quebrar Bellucci no quinto game do terceiro set, abrindo 4 a 2 em seguida.

O austríaco voltou a pontuar no saque do brasileiro no sétimo e fechou a parcial por 6 a 2. Assim, Thiago Monteiro, no masculino, e Bia Haddad, no feminino, serão os representantes brasileiros na segunda rodada das chaves de simples. Rogerio Dutra Silva, o Rogerinho, também foi eliminado na estreia.

Na próxima rodada, Ofner vai enfrentar o vencedor do duelo entre o americano Jack Sock, 18º colocado no ranking da ATP, e o chileno Christian Garin, 220º.