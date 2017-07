Desde domingo, temperatura não passou de 15 ºC em Curitiba

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Desde domingo (2), a temperatura em Curitiba e região não passou dos 15 ºC, informou o Instituto Meteorológico Simepar. Segundo o Simepar, a mínima entre domingo e esta terça-feira (4) foi de 8 ºC.

O dia amanheceu frio na região central e no Sul do estado. Em Guarapuava e Palmas a temperatura era de 10 ºC pela manhã, com sensação térmica de apenas 6 ºC, por causa dos ventos constantes e em torno de 35 km/h.