Por decisão do STJ, Roger Abdelmassih volta para casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou nesta terça (4) que o ex-médico Roger Abdelmassih, 74, volte a cumprir prisão domiciliar. As informações são da Agência Brasil. O habeas corpus do ex-médico, condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros de 37 pacientes, foi aceito pela presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz. Ao julgar recurso, a ministra entendeu que houve um erro processual durante a tramitação da liminar. Na semana passada, nove dias depois de ter recebido autorização para cumprir pena em prisão domiciliar, Abdelmassih retornou à Penitenciária de Tremembé, em São Paulo, por determinação da segunda instância da Justiça, que acolheu recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo.