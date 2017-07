PM resgata animais silvestres e apreende arma no Noroeste do estado

Uma denúncia anônima auxiliou os policiais militares a localizarem uma casa onde havia animais silvestres em cativeiro na cidade de Querência do Norte, no Noroeste do estado. O proprietário do imóvel não foi encontrado no momento da abordagem, mas deve responder pelo crime ambiental. A ocorrência foi na segunda-feira (03/07) e atendida pelos integrantes da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde (BPAmb-FV).

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia