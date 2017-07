Dupla assalta casa em Curitiba mas é presa durante fuga

A rápida intervenção do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM), pertencente ao 1º Comando Regional da PM (1º CRPM), juntamente com o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), num roubo a residência resultou no encaminhamento de um adulto e de um adolescente na manhã desta terça-feira (04/07) no bairro Umbará, em Curitiba. Um carro, joias e aproximadamente R$ 2 mil foram recuperados.

