Neymar é primeiro brasileiro a superar a marca de 30 mi de seguidores no Twitter

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante do Barcelona e da seleção brasileira Neymar Jr., 25, atingiu uma marca inédita nesta terça-feira (4) ao superar 30 milhões de seguidores no Twitter. O jogador é o primeiro brasileiro a alcançar o recorde no microblog. O jogador brasileiro está sempre postando fotos e comentários em sua conta no microblog, principalmente suas idas e vindas com a atriz Bruna Marquezine, 21. Recentemente, Neymar e Bruna anunciaram o término do namoro. O nome do casal virou "trend topic" no Twitter e foi o termo mais buscado no Google no dia 22 de junho. Na época, Neymar esclareceu que rompeu o namoro com Marquezine de maneira amigável deixando um pouco de esperança aos fãs sobre uma possível reconciliação. O segundo brasileiro com mais seguidores é o jogador de futebol Kaká, com 27,3 milhões, seguida pela cantora Ivete Sangalo, com 15,8 milhões, pelo apresentador e humorista Danilo Gentili, com 15,4 milhões, e pelo ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que soma 15 milhões de seguidores. O recorde mundial de seguidores no Twitter pertence à cantora Katy Perry, que recentemente se tornou a primeira pessoa a atingir a marca de 100 milhões de seguidores. Katy Perry, 32, lançou nesta segunda-feira (3) o "lyric video" (clique em estilo videokê) da canção "Swish Swish", com a participação de Gretchen. Nesta terça (4), Katy Perry afirmou que a cantora brasileira é maravilhosa e que é a "própria internet." "Olá Brasil. Vocês sabem o quanto eu amo vocês! Ela [Gretchen] é maravilhosa, icônica, a própria internet", declarou Katy, que está em Paris (França) para acompanhar a semana de moda. O cantor pop Justin Bieber está logo atrás dela no Twitter, com um pouco mais de 97,5 milhões de seguidores. Logo em seguida estão o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com 91,5 milhões, e as cantoras Taylor Swift e Rihanna, com 85,3 milhões e 74,6 milhões, respectivamente.