Ruas próximas à Linha Verde são liberadas para o trânsito no Bacacheri

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

O trânsito na região do Bacacheri, ao lado da Linha Verde Norte, teve uma importante mudança no início desta terça-feira (4/7). Foi liberado o acesso da Linha Verde com a Rua Mercedes Seiler Rocha, que estava bloqueado para obras desde o mês de março.

Com a mudança, os motoristas que seguem no sentido Sul podem acessar a via local (marginal) da Linha Verde e seguir para os bairros Bacacheri, Jardim Social e Bairro Alto. Foram concluídas as obras de pavimentação da via local e de alargamento da ponte sobre o Rio Bacacheri.

Outro trecho liberado para o trânsito foi a faixa esquerda da Rua Fagundes Varela, após a Gustavo Rattman, que também estava impedido para conclusão das obras. Agora, o motorista pode seguir pela Fagundes Varela e acessar a Mercedes Seiler Rocha. A partir desta terça-feira, a Rua Mercedes Seiler Rocha volta a ter sentido único, da Linha Verde para o bairro.

As alterações vão ajudar a desafogar o trânsito na região nos horários de pico, pela manhã e no final da tarde. Os novos acessos vão facilitar a vida dos motoristas que saem da Linha Verde para seguir para o Bacacheri.

Agentes de trânsito da Setran vão orientar os motoristas sobre as mudanças nos próximos dias. Placas de trânsito e sinalização novas também foram colocadas para organizar o fluxo de veículos.

Obras

As obras em andamento fazem parte dos trabalhos de pavimentação, alargamento e melhorias na Linha Verde Norte, dede o viaduto da Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, até o Conjunto Solar, no Bacacheri, cerca de 3,4 quilômetros.

O investimento total nas obras neste trecho da Linha Verde Norte é de R$ 50 milhões e a previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2018. Estão sendo feitas escavações do antigo canteiro central da rodovia, que será transformado em mais uma via exclusiva do transporte coletivo, para circulação do ônibus Ligeirão.

Trincheira

Também está em construção uma trincheira que ligará as ruas Amazonas de Souza Azevedo, no Bacacheri, e Fulvio José Alice, no Bairro Alto, por baixo da Linha Verde.

Os investimentos na construção da trincheira são de R$ 27 milhões, recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e de Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs) emitidos pela Prefeitura.

A trincheira terá 420 metros de extensão, sendo que 210 metros serão cobertos pela Linha Verde. Ao todo serão usados 420 mil quilos de aço na fundação da trincheira e 4.900 metros cúbicos de concreto na obra, quantidade suficiente para encher cerca de 600 caminhões.