São José dos Pinhais recebe homenagem a Noel Rosa

(foto: Divulgação)

Diferentes faces de um dos mais importantes artistas da música brasileira são apresentadas no espetáculo Noël – homenagem a Noel Rosa. Idealizado pela Cia Ilimitada, o roteiro do musical passeia por 15 das mais de 250 composições do chamado “Poeta da Vila”, canções selecionadas que revelam as múltiplas possibilidades de leitura da obra do sambista. O trabalho conta com a participação de uma equipe multidisciplinar de artes cênicas e música e uma sequência dramatúrgica composta pela alternância entre canções e a interação de músicos e atores. O Sesi Cultura Paraná traz o espetáculo para São José dos Pinhais neste sábado (8).

Ele conseguiu marcar a história da música popular brasileira mesmo falecendo precocemente, aos 26 anos de idade. Foi compositor, cantor, sambista, bandolinista e violonista. Para homenagear Noel Rosa, a Cia Ilimitada apresenta arranjos únicos que dialogam com referências musicais das mais diversas (clássicas, contemporâneas e populares). A mesma variedade se encontra na escolha dos instrumentos nada convencionais: teremim, bateria, ciarone e até pente, lixa, rodas de bicicleta e latas de alumínio. O grupo ainda chamou um time de peso para a direção. O experiente clarinetista e maestro Sérgio Albach assina a direção musical, enquanto Márcio Abreu, ganhador do prêmio Shell junto com Renata Sorrah em 2013,cuida da direção dramatúrgica.

O espetáculo Noël – homenagem a Noel Rosa já fez ampla temporada em Curitiba se tornando sucesso de crítica e público. Este fim de semana, ele é apresentado no Teatro Sesi de São José dos Pinhais com a participação especial da cantora curitibana Michelle Pucci. O musical dura aproximadamente 1h20 e possui classificação etária de 14 anos.

SESI São José dos Pinhais apresenta

Espetáculo “Noël – homenagem a Noel Rosa”

Data: 8 de julho, sábado

Hora: às 20h

Local: Teatro Sesi São José dos Pinhais

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 1800 - Centro

Ingresso: R$ 30,00 (inteira), R$ 15,00 (meia)