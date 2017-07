Biblioteca Pública recebe escritora Ana Miranda

A edição de julho do projeto Um Escritor na Biblioteca terá como convidada a romancista Ana Miranda. O encontro acontece em 11 de julho, às 19h30, no auditório da Biblioteca Pública do Paraná. A entrada é gratuita. O escritor paranaense Miguel Sanches Neto fará a mediação do bate-papo, em que o convidado fala sobre suas obras e experiências de leitura.



Ana Miranda nasceu em Fortaleza, em 1951. Passou parte de sua infância e juventude em Brasília e, depois, mudou-se para o Rio de Janeiro — hoje vive no Ceará. Estreou na literatura em 1978, com a coletânea de poemas Anjos e demônios.



Em 1989, lançou seu primeiro romance, Boca do inferno, livro que venceu o prêmio Jabuti (revelação) e se tornou best-seller. Ambientada na Bahia do século XVII, a história traz para o primeiro plano duas figuras marcantes da cultura brasileira: o poeta Gregório de Matos e o jesuíta Antonio Vieira. O livro foi traduzido em vários países, como Suécia, Dinamarca, Holanda, Argentina, Itália, Estados Unidos, Espanha e Inglaterra.



A autora cearense ainda escreveu outros romances, como Desmundo (1996), Amrik (1997) e Dias & Dias (2002, prêmio Jabuti de romance e prêmio da Academia Brasileira de Letras).



Um Escritor na Biblioteca foi um projeto realizado pela Biblioteca Pública do Paraná na década de 1980 e retomado em 2011, com a participação de autores brasileiros de variadas gerações, entre os quais João Gilberto Noll, Affonso Romano de Sant'Anna, Elvira Vigna, Marçal Aquino, Luci Collin, Reinaldo Moraes e Fabrício Carpinejar. Os depoimentos são gravados e, posteriormente, publicados no jornal Cândido e editados em formato de livro pelo Núcleo de Edições da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.



Serviço:



Um Escritor na Biblioteca, com Ana Miranda



Data: 11/07 (terça-feira)



Horário: 19h30



Local: auditório da Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133 – Centro - Curitiba)



Entrada franca



Mais informações: (41) 3221-4974