Ingressos para Green Day estão à venda no Shopping Crystal

(foto: Divulgação)

O Shopping Crystal é o ponto de vendas oficial dos ingressos para a apresentação da banda Green Day em Curitiba. Instalada no piso L2, a bilheteria não cobra taxas de conveniência. Os ingressos para clientes Ourocard começaram a ser vendidos nesta terça-feira (04), o público em geral poderá adquirir a partir desta sexta-feira (07). Será a primeira apresentação da banda americana na capital paranaense.

Integrantes do Rock and Roll Hall of Fame e vencedores de cinco Grammy Awards, o Green Day anunciou que a turnê “Revolution Radio Tour” virá à América Latina com shows no Brasil, na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia e no México. A banda norte-americana The Interrupters, é a convidada especial para abrir os shows na América do Sul.

A série de apresentações em solo brasileiro passará por quatro cidades, entre elas, Curitiba. Com realização da MCA Concerts e Seven Entretenimento, eles desembarcam na capital paranaense no próximo dia 05 de novembro para um show histórico na Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, 970). A turnê passará também pelo Rio de Janeiro (Jeunesse Arena, 01.11), São Paulo (Arena Anhembi, 03.11) e Porto Alegre (Anfiteatro do Beira-Rio, 07.11). Os shows no Brasil fazem parte da plataforma de shows Live Music Rocks, promovido pela Move Concerts.

A bilheteria exclusiva do Livepass fica no Piso L2 do Shopping Crystal, na Rua Comendador Araújo (nº 731), no bairro Batel, e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 20h.