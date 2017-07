Atlético e Santos fazem duelo de veteranos na Libertadores

Lucho González, 36 anos: provável titular no Atlético (foto: Geraldo Bubniak)

Atlético Paranaense e Santos começam o duelo pelas oitavas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira (dia 5) às 19h15, na Vila Capanema. O primeiro jogo será no estádio do Paraná Clube porque a Arena da Baixada está sediando a Liga Mundial de Vôlei. A partida de volta está marcada para 10 de agosto, na Vila Belmiro, em Santos.

Os dois clubes têm forte tradição em categorias de base, revelando a cada ano uma nova safra de talentos sub-23. Mesmo assim, ambos decidiram rechear o elenco com veteranos para a disputa da Copa Libertadores 2017.

E os principais veteranos dos dois clubes estarão em campo nesta quarta-feira. O Atlético contará com o lateral Jonathan (31 anos), o zagueiro Paulo André (33), o meia Lucho González (36) e o centroavante Grafite (38). Desses, Grafite pode perder a posição para Éderson (28 anos). O time paranaense contará na partida com outros jogadores perto dos trinta anos, como o goleiro Weverton (29) e o zagueiro Thiago Heleno (28).

Os trintões do Santos são o goleiro Vanderlei (33), o zagueiro David Braz (30) e o volante Renato (38). Outros três titulares estão perto dessa marca: o lateral Victor Ferraz (29) e os atacantes Kayke (29) e Copete (29).

O provável time titular da equipe paulista tem média de 27,7 anos. O Atlético deve entrar em campo com uma formação com média de 28,1 anos. Para se ter uma ideia, os elencos do Brasileirão 2017

têm média de 26,4 anos.

OS PROVÁVEIS TIMES TITULARES

Para o jogo desta quarta-feira, na Vila Capanema

ATLÉTICO

Weverton 29 anos

Jonathan 31

Paulo André 33

Thiago Heleno 28

Sidcley 24

Otávio 23

Rossetto 21

Lucho González 36

Nikão 24

Douglas Coutinho 23

Grafite 38

Média: 28,1

SANTOS

Vanderlei 33 anos

Victor Ferraz 29

Lucas Veríssimo 22

David Braz 30

Jean Mota 23

Renato 38

Thiago Maia 20

Lucas Lima 26

Bruno Henrique 26

Kayke 29

Copete 29

Média: 27,7

A escalação do Atlético não está confirmada. O técnico Eduardo Baptista pode sacar Grafite e escalar Éderson. Os desfalques são o meia-atacante Guilherme (lesionado) e o zagueiro Wanderson (suspenso).

O Atlético não vai vender ingressos para a torcida atleticana. O clube tem 25 mil sócios e a capacidade da Vila Capanema é 20 mil lugares. O sócio deve habilitar o smart card no site do clube antes de ir ao jogo.

O Santos não terá o lateral-esquerdo Caju, lesionado. Com isso, o meia Jean Mota será mais uma vez improvisado nessa posição.

ATLÉTICO x SANTOS

Atlético: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Rossetto, Lucho González, Nikão e Douglas Coutinho; Grafite (Ederson). Técnico: Eduardo Baptista

Santos: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Bruno Henrique, Kayke e Copete. Técnico: Levir Culpi

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Local: Vila Capanema, quarta-feira às 19h15