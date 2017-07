Levir elogia Nilmar, mas Santos se preocupa com histórico de lesões

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Levir Culpi falou sobre o atacante Nilmar, 33 anos, possível reforço do Santos para a sequência da temporada. O treinador elogiou a qualidade técnica do centroavante, mas não escondeu que os profissionais do clube estão preocupados com o histórico de lesões do atleta na carreira. "Assim como para todos vocês, a avaliação técnica é muito boa. Ele joga muito bem. Não preciso explicar mais nada. O problema maior é a relação com as contusões e a possibilidade de quando ele pode jogar. O departamento médico, fisiologistas e fisioterapeutas estão estudando. A qualidade técnica é indiscutível", afirmou Levir Culpi. Ex-Internacional e Corinthians e atualmente no Al-Nasr, dos Emirados Árabes, Nilmar já está no CT Rei Pelé para realizar uma bateria de exames médicos. Por conta de histórico de lesões no joelho, a diretoria santista pediu para que o atleta seja submetido a exames antes de seguir com as negociações. A ideia da diretoria do Santos é acertar um salário fixo, que não ultrapasse o teto salarial do clube paulista, e mais um ordenado de "produtividade" para o atacante. Nilmar já havia sido oferecido no início do ano, mas a cúpula alvinegra e o técnico Dorival Júnior recusaram a contratação. No entanto, a má fase de Ricardo Oliveira e a baixa média de gols de Kayke e Rodrigão, fizeram a diretoria santista mudar de ideia. Uma foto de Nilmar no CT Rei Pelé já circula nos grupos de WhatsApp de torcedores do Santos. A diretoria santista investigou quem bateu a foto. Como existem câmeras no local, os funcionários do clube já sabem que foi o autor –uma pessoa ligada a um jogador do elenco.